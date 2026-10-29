Макдэвид неудержим на старте сезона: капитан «Эдмонтона» набрал очки в 13 матчах подряд

В очередной игре регулярного чемпионата «Эдмонтон» разобрался с «Калгари Флеймз», а Макдэвид записал на свой счет два паса.

Ранее рекордная серия составляла 12 матчей со старта сезона. Это достижение покорялось трем игрокам, кроме Макдэвида: Уэйну Гретцки (12 матчей, 20 ассистов), Кену Лайнсмену (12,19) и Себастьяну Ахо (12,13). Макдэвид же в 13 играх уже 28 раз помог партнерам забить.

Капитан «Нефтяников» с отрывом возглавляет список лучших бомбардиров сезона — 34 (6+28) очка. Если Макдэвид сохранит свой невероятный график набора очков, то может замахнуться на казавшийся вечным рекорд Уэйна Гретцки по результативным баллам за сезон (215). Макдэвид идет по графику 219 баллов.

Ранее нападающий «Филадельфии» Матвей Мичков забросил девятую шайбу в сезоне.