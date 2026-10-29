Штраф и демонтаж: риски самовольной установки кондиционера
Депутат Колунов: самовольная установка кондиционера грозит штрафом
Фото: [«Подмосковье сегодня»/Владимир Ерастов]
Зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов разъяснил правила установки кондиционера на фасаде здания — объекта культурного наследия, сообщает ТАСС.
Разместить внешний блок можно, но с рядом строгих ограничений. На лицевых фасадах, которые выходят на улицы, площади и набережные, установка, как правило, запрещена: это портит исторический облик и может повредить охраняемые элементы здания.
Проще обстоят дела с дворовыми фасадами жилых домов — объектов культурного наследия: там монтаж, как правило, допустим, но только при соблюдении условий и наличии официального разрешения. Его нужно получать в профильных органах — например, в Москве это департамент культурного наследия города. Самовольная установка грозит штрафом и принудительным демонтажем по решению суда.
Среди обязательных требований:
- нельзя крепить блок на архитектурно‑декоративные элементы фасада;
- запрещен слив конденсата прямо на фасад;
- зачастую кондиционер нужно скрывать за декоративными экранами, подобранными в тон фасаду.