Штраф и демонтаж: риски самовольной установки кондиционера

Депутат Колунов: самовольная установка кондиционера грозит штрафом

Общество

Фото: [«Подмосковье сегодня»/Владимир Ерастов]

Зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов разъяснил правила установки кондиционера на фасаде здания — объекта культурного наследия, сообщает ТАСС.

Разместить внешний блок можно, но с рядом строгих ограничений. На лицевых фасадах, которые выходят на улицы, площади и набережные, установка, как правило, запрещена: это портит исторический облик и может повредить охраняемые элементы здания.

Проще обстоят дела с дворовыми фасадами жилых домов — объектов культурного наследия: там монтаж, как правило, допустим, но только при соблюдении условий и наличии официального разрешения. Его нужно получать в профильных органах — например, в Москве это департамент культурного наследия города. Самовольная установка грозит штрафом и принудительным демонтажем по решению суда.

Среди обязательных требований:

  • нельзя крепить блок на архитектурно‑декоративные элементы фасада;
  • запрещен слив конденсата прямо на фасад;
  • зачастую кондиционер нужно скрывать за декоративными экранами, подобранными в тон фасаду.

Читайте также

«Без зимнего сна». Медведи на юге России могут не впадать в спячку в теплые зимы

«Без зимнего сна». Медведи на юге России могут не впадать в спячку в теплые зимы

Водителям грозит штраф за изношенные зимние шины

Водителям грозит штраф за изношенные зимние шины

«Платок должен говорить»: какие послания зашифровала Ольшевская в павловопосадских узорах

«Платок должен говорить»: какие послания зашифровала Ольшевская в павловопосадских узорах

«Звездная аллея» пополнится: в Гребневе установят бюсты героев спецоперации

«Звездная аллея» пополнится: в Гребневе установят бюсты героев спецоперации

В Мытищах школьники пообщались с ветераном СВО в рамках проекта «Герои»

В Мытищах школьники пообщались с ветераном СВО в рамках проекта «Герои»

До июля 2027 года: кому из жителей региона сохранили льготную оплату света

Два дня дождей и гроз: когда балканский циклон полностью обрушится на Крым

Аномальное тепло в конце октября: синоптик рассказала о погоде на последнюю неделю месяца

Аномальное тепло в конце октября: синоптик рассказала о погоде на последнюю неделю месяца

Поездка в Узбекистан в ноябре 2026: сколько стоят туры, цены и почему направление бьет рекорды

Мощи и ветхие иконы: Михаил Иванов разъяснил правила хранения святынь

Растущая Луна и даты помогут: астрологи дали совет для удачного свидания

Растущая Луна и даты помогут: астрологи дали совет для удачного свидания

Оправдывались «мерами воспитания»: в России осудили многодетных родителей-извергов

Оправдывались «мерами воспитания»: в России осудили многодетных родителей-извергов

Добавьте mosregtoday.ru в избранное