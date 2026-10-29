Штраф и демонтаж: риски самовольной установки кондиционера

Зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов разъяснил правила установки кондиционера на фасаде здания — объекта культурного наследия, сообщает ТАСС .

Разместить внешний блок можно, но с рядом строгих ограничений. На лицевых фасадах, которые выходят на улицы, площади и набережные, установка, как правило, запрещена: это портит исторический облик и может повредить охраняемые элементы здания.

Проще обстоят дела с дворовыми фасадами жилых домов — объектов культурного наследия: там монтаж, как правило, допустим, но только при соблюдении условий и наличии официального разрешения. Его нужно получать в профильных органах — например, в Москве это департамент культурного наследия города. Самовольная установка грозит штрафом и принудительным демонтажем по решению суда.

Среди обязательных требований: