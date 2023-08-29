Спортсмен из Электростали взял бронзу на чемпионате России по боксу

Призовое место на чемпионате России по боксу, который проходил в Хабаровске, завоевал спортсмен из Электростали. Алексей Семыкин взял бронзовую медаль.

Как рассказали в администрации городского округа Электросталь, в масштабных соревнованиях приняли участие 324 спортсмена из 60 субъектов Федерации. Конкуренция была невероятно высока, и тем слаще высокий результат.

Алексей Семыкин выступал в весовой категории до 75 кг.

В общей сложности наш регион на турнире представляли двадцать боксеров. Восемь спортсменов по итогам чемпионата России вошли в состав национальной сборной.