Спортсмен из Химок выиграл сразу три золота на турнире по конному спорту

Крайне удачно выступил спортсмен из Химок на региональном турнире по конному спорту. Ему удалось завоевать сразу три золотых медали.

Речь идет о воспитаннике химкинской школы «Пони-спорт «Планерная» Германе Сердечнове.

Состязания прошли в спортивном комплексе «Maxima Stables». Химчанин показал высшие результаты в двух программах среди юношей в возрастной категории 14-18 лет. Выступал он при этом на разных лошадях по кличкам Традиция и Танк.

Кроме того, Герман удостоился высшей награды по итогам «Кубка вызова». А вот в отдельном турнире на призы «Maxima masters» занял второе место.

Как рассказал сам лауреат, конным спортом он занимается с 5 лет. Любовь к нему ему привила мама, которая сама очень увлекается лошадьми.