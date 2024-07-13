Спортсмен из Ногинска стал обладателем чемпионского пояса WBA Asia в легком весе

Спортсмен из Ногинска Тигран Узлян нанес Алексею Мазуру первое поражение в карьере и стал обладателем чемпионского пояса WBA Asia. Об этом рассказали в Министерстве физической культуры и спорта Московской области.

Отмечается, что с самых первых секунд боя оба боксера обоюдно действовали в высоком темпе. Поединок проходил в равной манере, но в десятом раунде Тигран Узлян отправил Алексея Мазура в нокдаун. По итогу боя все трое судей единогласно отдали победу представителю Подмосковья.

«Я рад, что получилось показать именно зрелищный бой. У нас главный бой, а главный бой должен всегда оправдывать себя. Я считаю, он полностью себя оправдал. Особенно концовкой», – поделился впечатлениями Тигран Узлян.

Ногинский боксер представляет Московскую областную спортивную школу по боксу. Теперь на его счету десять побед на профессиональном ринге и лишь одно поражение.