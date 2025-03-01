Спортсмен из Швеции установил новый мировой рекорд по прыжкам с шестом

Спортсмен из Швеции Арман Дюплантис сумел в 11-й раз побить собственный мировой рекорд по прыжкам с шестом. Об этом сообщила «Лента.ру».

Легкоатлетический турнир проходил во Франции, в городе Клермон. Во время состязаний Дюплантис сумел преодолеть планку, установленную на высоту в 6,27 м. Это на 1 см выше, чем его прежняя предельная планка. За счет этого 25-летний спортсмен сумел в 11-й раз побить мировой рекорд, перекрывая собственное достижение. В последний раз до этого швед устанавливал новый рекорд в августе прошлого года.

Ранее легкоатлет из Подмосковья Тимур Моргунов лестно отозвался о Дюплантисе. Шведский спортсмен выразил сочувствие россиянину по поводу его отстранения на международных соревнованиях. Шестовик из Московской области поблагодарил Дюплантиса и назвал его классным парнем.