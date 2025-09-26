Спортсменка из округа Клин установила несколько рекордов на Чемпионате России по пауэрлифтингу

С 22 по 27 сентября в Екатеринбурге проходит главный российский чемпионат года по пауэрлифтингу для спортсменов с нарушениями зрения.

В состязаниях, объединивших атлеток из 12 регионов, участницы продемонстрировали выдающуюся силу и несгибаемую волю.



Представляя городской округ Клин на этих значимых соревнованиях Анна Гусева. Воспитанница муниципального учреждения «Спортивный комплекс «Клинский» выступала в составе команды Московской области.



В рамках турнира Анна Гусева завоевала первое место в весовой категории 75 кг, показав результат 77,5 кг и установив новый национальный рекорд. В комплексном упражнении, состоящем из трех этапов, она также стала первой в своей весовой категории (75 кг) с результатом 345 кг, значительно превысив необходимый балл для присвоения звания Мастер спорта на 10 килограммов.



Тренер Анны, Александр Олегович Вдовушкин, подчеркнул прогресс своей ученицы по сравнению с предыдущим Чемпионатом России, прошедшим весной в Якутске. Благодаря своим усилиям, Анна не только улучшила свои показатели, но и побила российские рекорды во всех трех упражнениях весовой категории 75 кг, а также установила новый рекорд по суммарному результату.



В дополнение к своим победам, Анна Гусева заняла почетное третье место в абсолютной категории, среди спортсменок, соревнующихся вне зависимости от весовой группы.