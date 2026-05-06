«Обещал 25 песен, а спел — 18»: фанаты Вани Дмитриенко назвали его выступление в Волгограде обманом

Российский певец Ваня Дмитриенко столкнулся с неожиданной волной критики после своего концерта в Волгограде, пишет Super.ru со ссылкой на телеграм-канал «112». Выступление, которое состоялось 1 мая, должно было продлиться два часа, однако закончилось уже через час двадцать. Более того, артист обещал спеть 25 песен, но на деле поклонники услышали только 18.

Такое несоответствие вызвало гнев у зрителей, которые купили билеты в надежде на полноценное шоу.

Одна из возмущенных фанаток записала видеообращение, в котором рассказала о случившемся, и выложила его в социальные сети. В комментариях другие поклонники подтвердили, что для Дмитриенко это не первый случай: он часто сокращает время выступлений и не всегда выполняет обещанную программу.

«Мы платим деньги и хотим видеть полный концерт, а не урезанную версию», — пишут разгневанные зрители.

Сам певец пока никак не отреагировал на критику. Его представители тоже хранят молчание.

Ранее Ваня Дмитриенко рассказал, как случайно съел крем со змеиным ядом.