«Обещал 25 песен, а спел — 18»: фанаты Вани Дмитриенко назвали его выступление в Волгограде обманом
«112»: поклонники обвинили Ваню Дмитриенко во лжи из-за короткого концерта
Российский певец Ваня Дмитриенко столкнулся с неожиданной волной критики после своего концерта в Волгограде, пишет Super.ru со ссылкой на телеграм-канал «112». Выступление, которое состоялось 1 мая, должно было продлиться два часа, однако закончилось уже через час двадцать. Более того, артист обещал спеть 25 песен, но на деле поклонники услышали только 18.
Такое несоответствие вызвало гнев у зрителей, которые купили билеты в надежде на полноценное шоу.
Одна из возмущенных фанаток записала видеообращение, в котором рассказала о случившемся, и выложила его в социальные сети. В комментариях другие поклонники подтвердили, что для Дмитриенко это не первый случай: он часто сокращает время выступлений и не всегда выполняет обещанную программу.
«Мы платим деньги и хотим видеть полный концерт, а не урезанную версию», — пишут разгневанные зрители.
Сам певец пока никак не отреагировал на критику. Его представители тоже хранят молчание.
Ранее Ваня Дмитриенко рассказал, как случайно съел крем со змеиным ядом.