Спортсмены Г.о. Пушкинский завоевали золотые медали на Первенстве по дзюдо

В период с 9 по 10 ноября воспитанники спортивного клуба «Динамо-Ивантеевка» принимали участие в открытом Первенстве Раменского городского округа среди юношей и девушек по дзюдо, где показали высокую конкурентоспособность.

Спортсмены привезли три золотых медали. Мероприятие состоялось во дворце спорта «Борисоглебский». Участниками стали 1300 спортсменов из Москвы и Подмосковья, Рязани, Нижнего Новгорода, Тулы и Калуги. Спортсмены Г.о. Пушкинский достойно представили муниципалитет.

Команда Вадима Толчкова и Максима Кобелянского продемонстрировала отличные результаты. Конкуренция была высокой. Клуб достойно представили следующие спортсмены: Эльпидинский Дмитрий (категория — 73кг), Сажнев Артем и Лохмачев Иван (категория — 46 кг), Склянкина Ксения, а также Кабанов Матвей (категория — 55 кг).

Администрация поздравляет спортсменов с победой и желает дальнейших побед.