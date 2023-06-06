Спортсмены из Городского округа Пушкинский победили на первенстве Подмосковья по метанию ножа

Пятеро юношей и девушек из Городского округа Пушкинский стали лучшими на первенстве Московской области по спортивному метанию ножа. Медали и грамоты получили Вадим Потапов, Александра Колесникова, Варвара Солдаткина, Ярослава Воронько и Федор Королев.

Соревнования проходили в Рузском городском округе. На базе Первого Рузского кадетского казачьего корпуса имени Героя Советского Союза Л. М. Доватора собрались около сотни участников из шести муниципалитетов региона. Спортсмены состязались на трёх дистанциях. Они метали ножи с расстояния до цели в три, пять и семь метров. Поприветствовал молодежь и пожелал им успехов на первенстве исполняющий обязанности президента региональной федерации спортивного метания ножа Юрий Вахрушев.

Напомним, спортивное метание ножа — относительно молодой вид спорта. Официальным в России он стал 1 октября 2019 года.