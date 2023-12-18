Спортсмены из Московской области стали обладателями Кубка России по пулевой стрельбе

Спортсмены из Московской области завоевали две золотые медали на Кубке России по пулевой стрельбе. Об этом сообщили в областном Минспорте.

«​В смешанной парной дисциплине по стрельбе из пневматического пистолета с 10 метров победу одержал подмосковный дуэт спортсменов — Софья Никулина и Антон Аристархов», — говорится в сообщении.

Помимо этого, Аристархов занял первое место в одиночных соревнованиях по стрельбе из пневматического пистолета с 10 метров, а также стал победителем на Всероссийском турнире. Женская команда из Подмосковья завоевала серебро в соревнованиях по стрельбе из пневматической винтовки с 10 метров. Отметим, что оба состязания проходят в Ижевске, они завершатся завтра.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность развития парков и домов культуры в Подмосковье.