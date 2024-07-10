Спортсмены из Подмосковья завоевали две медали на чемпионате России по гонкам с препятствиями

«Этот чемпионат России принес много новых лиц в национальную сборную 2025 года, что очень радует. Это верный показатель того, что спорт развивается, появляются сильные атлеты, которые готовы стремительно двигаться к новым спортивным горизонтам, а позже и отстаивать честь страны на международных соревнованиях», — отметил главный тренер сборной России по гонкам с препятствиями, олимпийский чемпион в лыжном спринте Никита Крюков.