Спортсмены из Подмосковья завоевали две медали на чемпионате России по гонкам с препятствиями
Фото: [Федерация гонок с препятствиями]
Подмосковные спортсмены стали победителями и призерами чемпионата России по гонкам с препятствиями в дисциплине «дистанция 10 000-11 000 метров». Об этом рассказали в Министерстве физической культуры и спорта Московской области.
Среди женщин лучшее время показала представительница Подмосковья Ксения Моисеева. Ей удалось финишировать за один час и шесть с половиной минут. А в мужеском зачете тройку призеров замкнул Игорь Крючков из Московской области, финишировав за 41 минуту и 46 секунд. Ему не хватило пяти секунд чтобы обойти Николая Бажанова, занявшего итоговое втрое место.
«Этот чемпионат России принес много новых лиц в национальную сборную 2025 года, что очень радует. Это верный показатель того, что спорт развивается, появляются сильные атлеты, которые готовы стремительно двигаться к новым спортивным горизонтам, а позже и отстаивать честь страны на международных соревнованиях», — отметил главный тренер сборной России по гонкам с препятствиями, олимпийский чемпион в лыжном спринте Никита Крюков.