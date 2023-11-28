Спортсмены из Подольска стали призерами соревнований по перетягиванию каната

Представители подмосковного городского округа Подольск заняли второе место на чемпионате и Кубке России по перетягиванию каната, проходившего в городе Екатеринбург. Новостью поделились в социальных сетях администрации муниципалитета.

Ребята из Подольска выступали в категории до 720 килограмм совокупного веса игроков. В финальной схватке подольчане уступили лишь представителям Северной столицы, которые взяли первое место на чемпионате. Однако до этого они обошли сильнейшую команды, выступавшей за Республику Дагестан.

Напомним, что схватки команд по перетягиванию каната проходили четыре дня, с 17-го по 20-е ноября во Дворце игровых видов спорта города Екатеринбург. Всего в состязании поучаствовали три сотни человек свыше чем из десятка российских субъектов.