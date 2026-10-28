Европа потратила на российские энергоресурсы больше, чем на оружие Киеву

В Европе начали понимать, что конфронтация с Россией ведет к краху

Политика

После заявлений президента Финляндии Александра Стубба и премьер-министра Норвегии Йонаса Гара Стере об урегулировании украинского конфликта Европа начала осознавать, что продолжение конфронтации с Россией ведет к саморазрушению. Об этом сообщает портал Responsible Statecraft.

Толчком стали более сдержанные заявления президента Финляндии Александра Стубба и премьера Норвегии Йонаса Гара Стере о перспективах урегулирования. Обозреватель Мэттью Блэкберн считает это первым шагом к общему пониманию: продолжение войны в нынешнем виде ведет к саморазрушению.

Аргументы у него простые. Коалиция, поддерживающая Киев, сама тонет в проблемах — в частности, в кризисе госдолга из-за растущих военных расходов. А еще Блэкберн подсчитал: с начала конфликта Европа потратила на импорт российских энергоресурсов больше, чем на оружие для Украины.

Ранее в Германии потребовали прекратить накачивать Украину оружием.

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