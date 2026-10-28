Технадзор Подмосковья с начала года совершил 7,5 тыс. выездов для контроля строительства на сетях

Эксперты Управления технического надзора капремонта с января совершили более 7,5 тыс. выездов для контроля строительства на объектах водоснабжения и водоотведения Подмосковья. Об этом сообщает Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

Специалисты проверяли ход работ, проводимых в рамках программы «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности» и в рамках инвестиционных программ.

Всего на контроле управления 269 объектов. Эксперты сопровождают их на всех этапах, начиная с первичного обследования до ввода в эксплуатацию. С начала года приняли уже 59 объектов.

В Подмосковье реализуется нацпроект «Инфраструктура для жизни».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о модернизации коммунальных объектов в регионе.