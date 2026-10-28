Ученые нашли способ уменьшить тремор при Паркинсоне без разрезов

The Lancet: ультразвуковая терапия облегчила течение болезни Паркинсона

Здоровье

Воздействие сфокусированным ультразвуком на определенные участки мозга может уменьшать дрожание рук, скованность мышц и другие двигательные нарушения при болезни Паркинсона без разрезов и имплантации электродов. Об этом сообщает The Lancet Neurology.

В исследовании участвовали 54 пациента. Метод работает так: ультразвуковые волны через череп направляют на небольшую область мозга, отвечающую за движения. Все происходит под контролем МРТ. Ультразвук точечно нагревает ткань и создает крошечный участок повреждения в нервном пути — это разрывает сигналы, вызывающие тремор и непроизвольные движения.

Сначала лечили одну сторону мозга, а через полгода предлагали повторить с другой. Двустороннюю процедуру прошли 40 человек. Через три месяца после второго вмешательства 86% отметили хотя бы небольшое улучшение, 62% остались довольны. Правда, второй раз эффект оказался слабее первого. А у некоторых участников появились проблемы с речью, ходьбой и равновесием.

Авторы подчеркивают: это не излечение, а облегчение самых тяжелых симптомов. И подходит метод не всем — из-за возможных побочных эффектов. Так что ультразвук — не панацея, но важный шаг.

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