Центр животноводства Подмосковья передал в Якутию бычков редких пород для сохранения генофонда
Подмосковье передало Якутии редких бычков для сохранения генофонда
Фото: [пресс-служба ФИЦ ВИЖ им. Л.К. Эрнста]
Федеральный исследовательский центр животноводства имени Л. К. Эрнста, расположенный в подмосковном Подольске, передал в Якутию бычков редких отечественных пород для сохранения генофонда. Об этом сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
Животных передали в рамках программы развития Национального центра генетических ресурсов сельскохозяйственных животных. Это бычки холмогорской и сычевской пород.
Животных доставили на территорию генофондного казенного предприятия «Якутский скот». Сейчас они проходят плановую ветеринарную адаптацию.
Холмогорские бычки отличаются высоким естественным иммунитетом, выносливостью и стабильными показателями молочной продуктивности. У сычевских бычков крепкая конституция и они отличаются мясным потенциалом.
Развитие АПК — ключевое направление нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности».
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