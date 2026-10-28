Ирина Фаевская приняла участие во Всероссийском координационном совете омбудсменов

Омбудсмен Подмосковья присоединилась к совету по теме поддержки бойцов СВО

Официально

Фото: [пресс-служба уполномоченного по правам человека в Московской области]

Уполномоченный по правам человека в Московской области Ирина Фаевская присоединилась к Всероссийскому координационному совету омбудсменов. Мероприятие проводится под руководством федерального уполномоченного Яны Лантратовой на площадке Мастерской управления «Сенеж».

В рамках совета участники обсуждаются вопросы реабилитации и ресоциализации участников СВО. Как отметила Лантратова, главная задача омбудсменов — оперативно реагировать на обращения и восстанавливать нарушенные права.

В ходе панельной дискуссии Ирина Фаевская задала вопрос заместителю министра здравоохранения РФ Евгению Камкину об оказании психологической и психиатрической помощи членам семей участников СВО.

«Семьи долгое время живут в тревоге и переживаниях за близких, поэтому важно обеспечить им своевременную и комплексную поддержку — в том числе, помочь сориентироваться, куда обратиться и где получить квалифицированную помощь», — отметила она.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, как в Подмосковье поддерживают участников СВО и их семьи.

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