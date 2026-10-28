Росссиян предупредили о риске псевдотуберкулеза из-за запасов овощей

С наступлением холодов югорчане делают запасы овощей и корнеплодов, храня их в подполах, погребах и на утепленных балконах. Именно там, по данным Роспотребнадзора Югры, и таится опасная бактерия — псевдотуберкулез. Об этом ведомство сообщило на своей странице в соцсетях, передает ugra-news.ru .

Название звучит угрожающе, но с настоящим туберкулезом у бактерии нет ничего общего: речь об острой кишечной инфекции, разносчиками которой являются мыши и полевки. Идеальные условия для размножения — влажность и холод, +4…+8 °C. Причем плодиться бактерия может не только в погребах, но и на полках холодильников, а морковь и капуста при этом выглядят абсолютно свежими и аппетитными.

Как уточнили в пресс-службе окружного Управления Роспотребнадзора, в этом году в Югре зарегистрирован всего один случай заболевания псевдотуберкулезом, и этот показатель — результат общей осторожности. Чтобы цифра не росла, специалисты рекомендуют соблюдать несколько простых, но эффективных правил.

Прежде всего запасы нужно периодически перебирать. Если на яблоке или морковке заметны следы мышиных зубов, подпорченные бока или налет — плод безжалостно отправляется в ведро: срезать поврежденный край бесполезно, бактерия легко проникает вглубь мякоти. Некоторые берут за правило замачивать зелень и овощи в тазу на ночь — делать этого ни в коем случае нельзя, поскольку в воде комнатной температуры бактерии размножаются с колоссальной скоростью. Мыть продукты нужно строго перед готовкой, используя проточную воду и щетку.

Главные враги инфекции — горячий пар и кипяток: любые термически обработанные овощи в рагу, супах или запеканках абсолютно безопасны. А свежий салат стоит съедать сразу, не оставляя его в холодильнике на сутки. Также необходимо кипятить деревенское молоко и воду из родников — мыши могут добраться до открытых источников и ферм.

В пресс-службе окружного ведомства подчеркнули, что ситуация на контроле: склады, магазины и рынки по всей Югре регулярно проверяют. Но гигиена на собственной кухне — это то, что зависит только от самих жителей.