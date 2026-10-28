Строительство нового детского сада на 250 мест в Мытищах завершится в 2027 году. Сейчас строительная готовность объекта составляет 22%, сообщает Главное управление государственного строительного надзора Московской области.

Детсад строят на территории ЖК «Страна Парковая». Трехэтажное здание, площадь которого превысит 3,5 тыс. кв. метров, расположено на улице Комарова-Институтской.

Строительство началось в декабре 2025 года. Сейчас строители возводят монолитный каркас и выполняют каменную кладку. Работы завершатся в четвертом квартале 2027 года.

Садик рассчитан на десять групп. Две ясельные группы займут первый этаж. На втором этаже расположатся младшие и средние группы, на третьем — старшие и подготовительные.

В здании обустроят музыкальный и физкультурный залы, медицинский блок, кабинет логопеда-психолога, пищеблок. На верхние этажи готовые блюда будут доставлять с помощью подъемника.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поблагодарил педиатров региона за их труд и помощь детям.