Ученые доказали: гладить кошку полезно и человеку, и животному

Тактильный контакт с домашними животными одновременно снижает стресс и повышает уровень гормона счастья у человека и питомца. Об этом сообщает KP.RU.

Японские исследователи из Университета Киото изучали 19 хозяев и 29 кошек. На животных надели ошейники с Bluetooth-маячками и замеряли уровни окситоцина и кортизола. Выяснилось: чем чаще владелец гладил кошку, тем выше становился уровень окситоцина и ниже — кортизола. Ученые отметили, что владельцам кошек знакомо чувство комфорта, когда питомец забирается на колени и мурлычет.

Кандидат медицинских наук Сергей Солодников из Пермского политеха подтвердил: уже в первую минуту контакта организм снижает выработку кортизола. А для антистрессового эффекта кошку лучше гладить 5–10 минут. Австрийские специалисты из Университета Инсбрука исследовали 64 собак с владельцами. Участников вгоняли в стресс тестами, а в перерыве предлагали погладить собаку. Те, кто физически общался с животным, во второй части испытаний были заметно спокойнее.

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