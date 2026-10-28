В Ленинском округе построят новый детский сад на 350 мест

Второй детский сад достроят в ЖК «Горки Парк» Ленинского округа в 2028 году. О ходе возведения объекта рассказали в Главном управлении государственного строительного надзора Московской области.

Детсад строится в деревне Коробово Ленинского округа в соответствии с задачами нацпроекта «Семья». Учреждение сможет принять 350 воспитанников.

Сейчас строительная готовность объекта составляет 12%. Строители выполнили фундамент, завершают возведение монолитных конструкций, ведут кладку стен и гидроизоляцию цоколя. Завершить строительство планируется в мае 2028 года.

В детсаду предусмотрены 14 групп. В здании обустроят игровые и спальные комнаты, музыкальный и физкультурный залы, кабинет логопеда, медицинский блок и кухню. Прилегающая территория будет благоустроена.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поблагодарил педиатров региона за их труд и помощь детям.