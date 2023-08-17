Стадион «Авангард» планируется достроить в Домодедово в декабре этого года

Директор стадиона «Авангард» Владимир Редькин рассказал, что готовность манежа с крытым льдом составляет уже почти пятьдесят процентов. Планируется закончить возведение объекта в декабре этого года.

«Жителям Домодедова пора покупать коньки. У меня нет сомнений, что строители сдадут манеж в срок. Уже готова почти половина работы», ─ рассказал Владимир Редькин.

Отмечается, что здесь оборудуют четыре раздевалки, а также трибуны почти на двести тридцать мест. Данный ледовый манеж будет предназначен в первую очередь для подготовки местных юных хоккеистов и фигуристов. Также обязательно будет выделено время и для занятий «Активного долголетия».

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