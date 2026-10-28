В Монако задержали украинца по делу о смерти родственника князя Альбера II

Le Figaro: украинец задержан по делу о гибели родственника князя Монако

Общество

Гражданина Украины задержали в Монако по делу о смерти Антуана де Масси, двоюродного племянника князя Альбера II. Об этом сообщает Le Figaro.

Тело 29-летнего Антуана нашли на асфальте в прибрежном районе Ларвотто. Вскрытие показало: он погиб от падения с большой высоты. Задержанному 42 года, ему вменяют неоказание помощи человеку в опасности. Другие детали следствия и решения в отношении арестованного пока не раскрываются.

В прокуратуре отметили: украинец живет в княжестве уже 30 лет. При задержании он все отрицал, а затем предпочел молчать.

Ранее стало известно, что российскую модель задержали в Нью-Йорке за нападения со шприцем на евреев.

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