Стадион «Старт» открылся в подмосковном Ногинске после проведенной реконструкции

В Ногинске, спустя долгожданный период реконструкции, вновь распахнул свои двери стадион «Старт», площадь которого составляет почти десять с половиной тысяч квадратных метров. Об этом сообщила пресс-служба Министерства строительного комплекса Московской области.

Стадион «Старт» был построен в 1975 году и долгие годы служил центром спортивной жизни города. Так, три года назад объект был признан аварийным и был временно закрыт. А подобное масштабное обновление стало возможным благодаря региональной госпрограмме, направленной на развитие спортивной инфраструктуры.

Теперь стадион получил вторую жизнь, и посетители смогут насладиться современными спортивными и тренажерными залами, которые отвечают последним стандартам качества и комфорта.

Футбольное поле оснащено высокотехнологичной системой подогрева, что позволит проводить тренировки и соревнования в любых погодных условиях. Для легкоатлетов предусмотрены беговые дорожки, расположенные по периметру, что создает идеальные условия для подготовки и соревнований.