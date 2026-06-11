Стал известен пол будущего ребенка Натальи Водяновой

Стало известно, кто родится у супермодели Натальи Водяновой. По информации администраторов телеграм-канала «Антиглянец», на которую ссылается The Voice, 44-летняя модель ждет девочку. Это будет ее шестой ребенок и третья дочь.

Напомним, что Водянова уже воспитывает пятерых детей. От первого брака с британским лордом Джастином Портманом у нее трое наследников: сын Лукас, дочь Нева и сын Виктор. От нынешнего супруга, французского миллиардера Антуана Арно, у модели двое сыновей — Максим и Роман.

О своей беременности Наталья объявила в конце мая. Она выбрала необычный способ — появилась на обложке французского издания Vogue с обнаженным животом. В интервью она призналась, что чувствует себя «матерью третьего поколения детей под одной крышей».

Мать модели, Лариса Кусакина, рассказывала, что узнала о беременности дочери, находясь в Париже. По ее словам, новость стала неожиданностью для обеих.

Ранее дочь пресс-секретаря президента РФ Лиза Пескова объявила о третьей беременности.