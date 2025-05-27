Стала известна возможная зарплата Карпина в «Динамо»

В случае подписания контракта с «Динамо» Валерий Карпин будет зарабатывать €2-2,5 млн, пишет «Спорт-Экспресс».

Кроме того, Карпин продолжит работу в РФС на посту главного тренера сборной. Предполагается, что специалист подпишет контракт с бело-голубыми 10 июня.

При этом Карпин уже начал формировать тренерский штаб. Сообщалось, что он общался с испанскими аналитиками, предлагая им работу в «Динамо».

«Динамо» завершило сезон в РПЛ на пятом месте. За несколько туров до конца турнира был отправлен в отставку Марцел Личка. В последних матчах командой руководил Ролан Гусев.

Ранее стало известно, что «Динамо» намерено подписать новое соглашение с нападающим Константином Тюкавиным на улучшенных условиях.