Тюкавин подпишет с «Динамо» контракт на улучшенных условиях

Нападающий московского «Динамо» и сборной России Константин Тюкавин в ближайшее время подпишет новый контракт с бело-голубыми, сообщил «Чемпионату» источник, знакомый с ходом переговоров.

Действующее соглашение рассчитано до 2028 года. Новый контракт планируется подписать до 2030 года. В нем будут прописаны отступные в размере €20 млн, а зарплата самого игрока увеличится.

До зимней паузы Тюкавин забил семь мячей и отдал три передачи в РПЛ, еще раз он поразил ворота соперников в Кубке России. В 19-м туре, первом после рестарта чемпионата, нападающий получил травму крестообразных связок и перенес операцию. Восстановление должно занять полгода.

Ранее стало известно, что главный тренер сборной России Валерий Карпин может возглавить «Динамо». По информации источника «Чемпионата», он уже начал заниматься формированием тренерского штаба.