Российский нападающий Евгений Малкин подписал новый контракт с клубом НХЛ «Питтсбург Пингвинз», в составе которого он провел уже 20 сезонов.

39-летний хоккеист заработает за сезон $5,5 млн (по предыдущему соглашению он получал $6,1 млн). При этом он может заработать еще $3,5 млн бонусами. По условиям договора по $250 тыс. хоккеисту полагается после 42-й и 63-й игры в регулярном чемпионате, еще $1 млн Малкин может заработать в случае выхода «Питтсбурга» в плей-офф, по $500 тыс. — за преодоление каждого раунда Кубка Стэнли.

Малкин выступает за «Питтсбург» с сезона 2006/27. Он трижды выигрывал с «Пингвинами» Кубок Стэнли. Джино набрал за карьеру в НХЛ 1407 (533+874) очков, уступая среди россиян только Александру Овечкину (1687). Трижды россиянин преодолевал планку в 100 очков за сезон.

Малкин выигрывал престижные индивидуальные призы в НХЛ — «Колдер Трофи» (лучшему новичку), «Харт Трофи» (самому ценному игроку), «Конн Смайт Трофи» (самому ценному игроку плей-офф) и дважды «Арт Росс Трофи» (лучшему бомбардиру).

Ранее Ирина Роднина высказалась о возможной политической карьере Александра Овечкина.