Стали известны все участники Первой лиги в сезоне 2026/27

Стали известны все 18 клубов, которые примут участие в сезоне 2026/27 Первой лиги чемпионата России по футболу. Последнюю путевку в турнир завоевал московский «Велес».

Столичная команда уступила в стыковом матче новосибирской «Сибири» (1:2), но благодаря победе в первой игре (4:1) завоевала повышение в классе. Ранее в Первую лигу пробились ивановский «Текстильщик» и «Ленинградец».

Из РПЛ по итогам прошлого сезона в Первую лигу опустились «Сочи» и «Пари НН».

Таким образом, полный список участников Первой лиги в новом сезоне обрел следующий вид: «Арсенал» (Тула), «Велес» (Москва), «Волга» (Ульяновск), «Енисей» (Красноярск), «КАМАЗ» (Набережные Челны), «Ленинградец» (Санкт-Петербург), «Нефтехимик» (Нижнекамск), «Пари Нижний Новгород», «Ротор» (Волгоград), «СКА-Хабаровск», «Сочи», «Спартак» (Кострома), «Текстильщик» (Иваново), «Торпедо» (Москва), «Урал» (Екатеринбург), «Уфа», «Челябинск», «Шинник» (Ярославль).

Сезон 2026/27 в Первой лиге стартует 11 июля. Матчи заключительного 34-го тура пройдут 30 мая 2027 года.