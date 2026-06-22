Один маневр — и авто на заборе: машина вылетела на тротуар в Красноярске, есть пострадавшие

На Авиаторов в Красноярске произошла авария, в результате которой автомобиль вылетел на тротуар. Два человека получили травмы. Причиной столкновения стало нарушение правил маневрирования одним из водителей — он выполнял поворот с нарушением установленной схемы движения, из-за чего второй автомобиль буквально отправился в полет и оказался на пешеходной зоне, сообщила prmira.ru.

На улице Авиаторов произошло дорожно-транспортное происшествие с пострадавшими. По информации ГИБДД, 34-летний мужчина за рулем автомобиля Nissan Qashqai двигался по улице и выполнял маневр перестроения в левую полосу с намерением повернуть в направлении шлюза. В ходе перестроения водитель не предоставил преимущество в движении автомобилю Toyota Caldina, в результате чего транспортные средства столкнулись.

По данным издания, от силы удара иномарку Toyota отбросило на газон, где она снесла дерево и повредила ограждение. В аварии пострадали два человека. Медицинская помощь понадобилась 41-летнему водителю Toyota Caldina, а также его пассажирке 58 лет.

Редакция «Проспекта Мира» располагает фото: автомобиль передней частью стоит на газоне, а задней частично лежит на заборе.

Ранее сообщалось, что каршеринг-вандал влетел на кладбище в Подмосковье.