Сборной Ирана дали лишь несколько часов, чтобы покинуть США после матча с Бельгией

Сборная Ирана по футболу вновь была вынуждена покинуть США всего через пару часов после окончания матча чемпионата мира с Бельгией (0:0). Из-за визовых ограничений команда базируется в Мексике, а на игры летает в США, что ставит ее в неравные условия с другими участниками.

Матч с Бельгией завершился около 14:00 по местному времени, а уже в 16:30 автобус с иранскими футболистами отправился в аэропорт. Точно так же сборная Ирана спешно покинула территорию США после матча с Новой Зеландией (2:2).

Главный тренер сборной Ирана Амир Галенои подчеркнул, что команде не хватает времени для восстановления. На пресс-конференции он отметил, что мало кто мог бы выдержать такой график и при этом добиваться результата.

В группе G лидирует сборная Египта с четырьмя очками. Команды Ирана и Бельгии набрали по два балла, у Новой Зеландии — один. Иран гарантирует себе место в плей-офф, если в заключительном туре обыграет Египет.