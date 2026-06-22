Кардамон и эвкалипт против кофеина: эксперт рассказал, как специи могут защитить печень и почки

Многие россияне любят кофе, но редко задумываются о его воздействии на организм. Как выяснилось, специальная пряная смесь с кардамоном и эвкалиптом способна снизить негативное влияние кофеина. О принципе действия пряной добавки рассказал ставропольский производитель приправ Артем Абушаев, сообщил newstracker.ru.

По информации эксперта, снизить негативное воздействие кофе на организм позволит смесь из приправ: кардамона, корицы, бадьяна, аниса и эвкалипта. Артем Абушаев считает, что она не только обогащает вкус кофе, но и оказывает благотворное воздействие на организм.

«Кардамон нейтрализует вредное воздействие кофеина на почки. Эвкалипт дает охлаждение и полезен для дыхательных путей. Когда мы варим кофе, выделяются эфиры и ароматы, мы вдыхаем их — это помогает легким», — пояснил Абушаев.

Эксперт подчеркнул, что приправа отличается высоким содержанием эфирных масел, которые благотворно влияют на работу печени, почек и ускоряют обменные процессы в организме.

«Специя получается лечебная», — добавил производитель.

Кроме того, как отметил Абушаев, приправа подходит не только для добавления в кофе, но и для приготовления мясных блюд, в частности для маринования. Производитель привел пример: достаточно соединить смесь с оливковым маслом, покрыть полученным составом тушку и запечь в рукаве.

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