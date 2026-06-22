Кемерово в плену смога: жители задыхаются от едкого запаха и жалуются на превышение ПДК вредных веществ

В Кемерове уже несколько суток наблюдается густой смог, который не рассеивается. Жители областного центра жалуются в соцсетях не только на плотную белую пелену, но и на необычный запах, ощущаемый в воздухе, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».

Корреспондент Сибдепо предоставил фото, сделанные в городе. На снимках видно, будто на заднем фоне местность затянуло густым туманом.

Согласно информации Кемеровского ЦГМС, в границах города степень загрязнения атмосферы оценивается как повышенная. По итогам наблюдений специалисты выявили превышения допустимых нормативов предельно допустимых концентраций (ПДК) по нескольким веществам специфического характера в разных частях города.

По информации ведомства, в Рудничном и Ленинском районах зафиксировано превышение норм по диоксиду азота. Повышенное содержание формальдегида отмечено в Ленинском, Заводском и Кировском районах. Что касается оксида углерода, то его концентрация превышает установленные показатели в Кировском районе.

Ранее сообщалось, что Минэкологии Московской области приглашает жителей региона принять участие в трех экологических конкурсах.