Плющев удивился назначению латыша Скудры в «Спартак»: «Как он будет слушать российский гимн?»
Тренер Плющев раскритиковал назначение латвийца Скудры в «Спартак»
Фото: [ХК «Трактор»]
Бывший главный тренер сборной России по хоккею Владимир Плющев в интервью порталу Russia-Hockey высказался о кадровых перестановках в московском «Спартаке». Ассистентами Алексея Жамнова стали Евгений Корешков и латыш Петерис Скудра.
«Насколько понимаю, Скудра — гражданин Латвии, а сейм этой страны не так давно запретил российский флаг и российский гимн, нарушения будут уголовно преследоваться. Интересно, как перед матчами КХЛ этот тренер намерен слушать наш гимн и смотреть на наш флаг?» — усомнился Плющев в правомерности такого назначения.
Петерис Скудра, будучи игроком, защищал ворота клубов НХЛ и КХЛ. Позже в Континентальной хоккейной лиге специалист возглавлял «Торпедо», «Трактор» и рижское «Динамо», затем работал в Казахстане, Словакии и Румынии.
9 июня «Спартак» объявил об изменениях в тренерском штабе команды.
Ранее «Спартак» выменял у «Динамо» канадского нападающего Максима Комтуа.