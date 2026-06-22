Плющев удивился назначению латыша Скудры в «Спартак»: «Как он будет слушать российский гимн?»

«Насколько понимаю, Скудра — гражданин Латвии, а сейм этой страны не так давно запретил российский флаг и российский гимн, нарушения будут уголовно преследоваться. Интересно, как перед матчами КХЛ этот тренер намерен слушать наш гимн и смотреть на наш флаг?» — усомнился Плющев в правомерности такого назначения.