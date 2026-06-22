Плющев удивился назначению латыша Скудры в «Спартак»: «Как он будет слушать российский гимн?»

Тренер Плющев раскритиковал назначение латвийца Скудры в «Спартак»

Культура и спорт

Фото: [ХК «Трактор»]

Бывший главный тренер сборной России по хоккею Владимир Плющев в интервью порталу Russia-Hockey высказался о кадровых перестановках в московском «Спартаке». Ассистентами Алексея Жамнова стали Евгений Корешков и латыш Петерис Скудра.

«Насколько понимаю, Скудра — гражданин Латвии, а сейм этой страны не так давно запретил российский флаг и российский гимн, нарушения будут уголовно преследоваться. Интересно, как перед матчами КХЛ этот тренер намерен слушать наш гимн и смотреть на наш флаг?» — усомнился Плющев в правомерности такого назначения.

Петерис Скудра, будучи игроком, защищал ворота клубов НХЛ и КХЛ. Позже в Континентальной хоккейной лиге специалист возглавлял «Торпедо», «Трактор» и рижское «Динамо», затем работал в Казахстане, Словакии и Румынии.

9 июня «Спартак» объявил об изменениях в тренерском штабе команды.

Ранее «Спартак» выменял у «Динамо» канадского нападающего Максима Комтуа.

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