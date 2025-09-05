Стало известно, какой американский рэпер захотел приехать в Россию

Американский рэпер Rick Ro$$ (настоящее имя — Уильям Леонард Робертс II) впервые приедет в Россию с концертом, сообщила «Газета.Ru» со ссылкой на телеграм-канал Mash.

Выступление хип-хоп исполнителя запланировано на ночь с 5 на 6 сентября в московском клубе, принадлежащем Тимати. В столице артист пробудет всего один день.

Рэпер намеревался покорить Россию еще в 2015 году, однако тогда он не смог вылететь из-за задержания в США. Полиция обвинила его в похищении садовника.

Спустя два года, в 2017-м, запланированный концерт снова не состоялся. Отмечается, что это произошло по причинам, не зависящим ни от организаторов, ни от самого Робертса.

Интерес к визиту музыканта подогревают и другие новости о зарубежных рэперах в России. В августе стало известно, что в Москву приедет рэпер Busta Rhymes (настоящее имя — Тревор Джордж Смит-младший), который запросил за выступление не менее $300 тыс.

Ранее российская певица Виктория Цыганова назвала шоу рэпера Егора Крида в «Лужниках» порнографией из-за его поцелуя с танцовщицей.