Артистка Цыганова назвала шоу Крида в «Лужниках» порнографией
Вика Цыганова, известная певица, резко раскритиковала нашумевшее выступление Егора Крида на стадионе «Лужники» в Москве, назвав его, по сообщению издания «Абзац», неприкрытой порнографией.
«Я думаю, что он должен выступать только на сатанинских вечеринках. Это порнография», — заявила Цыганова.
Артистка выразила серьезную обеспокоенность тем, какое воздействие могут оказать подобные концерты на психику молодежи. Цыганова считает, что увиденное может негативно сказаться на детях, приведя к непредсказуемым последствиям.
Она предрекла, что «после увиденного дети превратятся в животных и пойдут совокупляться на улицах. Вот увидите, скоро такое произойдет».
Ранее сообщалось, что Мизулина сравнила концерт Крида со стриптизом.