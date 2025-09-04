Артистка Цыганова назвала шоу Крида в «Лужниках» порнографией

Вика Цыганова, известная певица, резко раскритиковала нашумевшее выступление Егора Крида на стадионе «Лужники» в Москве, назвав его, по сообщению издания «Абзац», неприкрытой порнографией.

«Я думаю, что он должен выступать только на сатанинских вечеринках. Это порнография», — заявила Цыганова.

Артистка выразила серьезную обеспокоенность тем, какое воздействие могут оказать подобные концерты на психику молодежи. Цыганова считает, что увиденное может негативно сказаться на детях, приведя к непредсказуемым последствиям.

Она предрекла, что «после увиденного дети превратятся в животных и пойдут совокупляться на улицах. Вот увидите, скоро такое произойдет».

Ранее сообщалось, что Мизулина сравнила концерт Крида со стриптизом.