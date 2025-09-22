Стало известно, кто из россиян выступит на чемпионате мира по спортивной гимнастике

Старший тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко рассказала, кто из россиян включен в команду на чемпионат мира, который пройдет в октябре в Джакарте.

В заявку на чемпионат мира включены Ангелина Мельникова, Анна Калмыкова, Людмила Рощина и Лейла Васильева у женщин, Даниил Новиков, Александр Карцев, Мухаммаджон Якубов, Даниел Маринов, Владислав Поляшов и Илья Заика у мужчин.

Родионенко пояснила, что в настоящее время нейтральных статусов нет у Новикова и Карцева, заявки на них в международную федерацию поданы — нужно дождаться ответа.

При этом специалист отметила, что в заявку могут быть внесены изменения.

Ранее олимпийская чемпионка Ангелина Мельникова выступила на международном турнире World Challenge Cup в Париже, где завоевала золото и серебро. Украинские гимнасты бойкотировали парижский турнир из-за допуска Мельниковой.