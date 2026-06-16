Стало известно о болезни матери Жанны Фриске

Отец Жанны Фриске Владимир Борисович сообщил тревожную новость: его жена Ольга серьезно больна, пишет The Voice. Состояние женщины врачи связывают с сильным нервным напряжением. Ольга путает внучку Луну с внуком Платоном, что вызывает у близких опасения.

Отмечается, что главная причина переживаний — многолетняя разлука с внуком Платоном. Родители Жанны не видели мальчика более десяти лет. После смерти певицы внук остался жить с отцом Дмитрием Шепелевым. Сейчас Платон живет в новой семье Шепелева и его возлюбленной Екатерины Тулуповой.

«Я уже не молодой, и жена тоже не молодая, и тем более жена очень болеет... Серьезно болеет. Все на нервной почве», — сказал отец певицы.

Накануне Шепелев упрекнул родителей Жанны в том, что они якобы зовут внука только на телевизионные ток-шоу. Однако Владимир Фриске категорически опроверг это заявление. Он рассказал, что они с женой каждый год пытаются увидеться с Платоном. Они писали ему в социальных сетях, пытались связаться через школу, но все попытки оказались безуспешными.

По словам Владимира, жена Шепелева категорически против встреч Платона с бабушкой и дедушкой.

Помимо переживаний о внуке, Владимир Фриске размышляет о наследстве. Он сомневается, что квартира Жанны достанется Платону. Отец певицы считает, что Платон не сможет позаботиться о наследстве. Если ситуация не изменится, Владимир решил переписать все на внучку Луну.

Ранее сестра Жанны Фриске оскорбила Дмитрия Шепелева в годовщину смерти артистки.