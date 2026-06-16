Подмосковные врачи спасли ребенка после укуса гадюки

Подмосковные медики спасли девочку, пострадавшую от укуса гадюки. Юную пациентку экстренно доставили в Московский областной центр охраны материнства и детства, где ее состояние сразу оценили как критическое: сознание было спутанным, а кисть сильно опухла — отек буквально охватывал руку, словно плотная перчатка; любое прикосновение вызывало у девочки острую боль. Об этом рассказали в Министерстве здравоохранения Московской области.

Не теряя ни минуты, медики перевели ребенка в реанимацию и приступили к комплексным мерам. В числе первых шагов оказалось введение противозмеиной сыворотки — ключевого средства в такой ситуации. Параллельно специалисты боролись с аллергической реакцией, выводили из организма токсичные вещества и корректировали баланс жидкости и электролитов.

Уже вскоре тревожные симптомы начали отступать: боль становилась все слабее, а сознание девочки — яснее. Спустя 4 суток состояние стабилизировалось настолько, что пациентку перевели в хирургическое отделение.

Сейчас поводов для тревоги нет: прогноз остается благоприятным, а восстановление функций руки ожидается полным и достаточно скорым. Девочка чувствует себя хорошо, ее выписали домой, и теперь она находится под амбулаторным наблюдением.

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