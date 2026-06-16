Где можно зарабатывать 150 тысяч рублей без опыта: список вакансий в Подмосковье
Фото: [«Подмосковье сегодня»/Роман Малышенко]
Многие жители Подмосковья уверены, что зарплата в 150 тыс. рублей доступна только специалистам с многолетним стажем. Однако на рынке труда есть вакансии, где такую сумму можно получать и без опыта работы. Правда, речь идет далеко не обо всех профессиях и зачастую такие предложения связаны с определенными условиями. Об этом интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказал специалист по подбору персонала Александр Брюхов.
Какие вакансии предлагают высокую зарплату новичкам
По словам эксперта, сегодня работодатели особенно остро нуждаются в сотрудниках рабочих специальностей, логистики и производства.
«Без опыта можно рассчитывать на доход от 120 до 150 тыс. рублей на крупных складах, в логистических центрах, на производственных предприятиях и стройках. Речь идет о комплектовщиках, операторах линий, водителях погрузчиков после обучения, монтажниках и некоторых других позициях», — пояснил Брюхов.
Он отметил, что многие компании готовы самостоятельно обучать новых сотрудников, поскольку кадровый дефицит остается одной из главных проблем рынка труда. Особенно высокий спрос наблюдается в крупных логистических хабах Подмосковья, расположенных рядом с Москвой и основными транспортными магистралями.
Почему высокая зарплата не всегда означает легкую работу
Эксперт предупреждает, что доход в 150 тыс. рублей редко предлагают за стандартный график и минимальную нагрузку.
«Часто такая зарплата складывается из оклада, премий, переработок и сменного режима работы. Например, сотрудник может работать по графику два через два с дополнительными сменами или выходить в ночные часы», — рассказал Брюхов.
Фото: [«Подмосковье сегодня»/Наталия Надточая]
По его словам, работодатели готовы платить больше тем, кто быстро осваивает новые навыки и готов брать на себя дополнительные обязанности. Кроме того, в некоторых случаях высокий доход предполагает вахтовый метод работы или длительное нахождение на объекте.
На какие профессии стоит обратить внимание в 2026 году
Специалист считает, что хорошие перспективы для новичков сохраняются в логистике, строительстве, промышленности и сфере обслуживания техники.
«Если человек хочет выйти на доход около 150 тыс. рублей без опыта, ему стоит обратить внимание на рабочие специальности. Здесь работодатели готовы вкладываться в обучение и довольно быстро повышают зарплату тем, кто показывает результат», — отметил эксперт.
При этом Брюхов подчеркнул, что рассчитывать на такие суммы сразу после трудоустройства в офисных профессиях значительно сложнее. В большинстве случаев высокий доход там приходит только после накопления опыта и профессиональных компетенций.
По мнению специалиста, рынок труда в Подмосковье остается одним из самых активных в стране, а дефицит кадров позволяет соискателям без опыта находить работу с доходом значительно выше среднего уровня по региону.
Ранее эксперт рассказал, какие профессии начнут исчезать в 2026 году и кого заменят первыми. Речь идет не о массовых сокращениях, а скорее о естественном уходе специальностей, которые перестают быть востребованными в прежнем объеме.