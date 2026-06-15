«Петушара»: сестра Жанны Фриске резко высказалась о Дмитрии Шепелеве

В девятилетнюю годовщину смерти певицы Жанны Фриске ее сестра Наталья приехала на Николо-Архангельское кладбище в Балашихе, чтобы почтить память артистки, передает LIFE. С самого утра 15 июня родные и поклонники несут цветы к памятнику. Однако бывший муж Жанны Дмитрий Шепелев, по словам Натальи, на кладбище не приехал.

Наталья Фриске раскритиковала Шепелева за пропуск траурного дня, назвав его «петушарой». Так она высказалась о его посте, который тот сделал в соцсетях. Там же телеведущий заявил, что родственники покойной возлюбленной предлагают их общему сыну встретиться только перед видеокамерами и в эфире.

Фото: [ соцсети ]

«Есть вещи, которые я как отец решаю один. Встречи моего сына с кем бы то ни было не материал для эфира. Семья не контент. Я говорю это спокойно и без обиды: то, что происходит между близкими людьми, не нуждается в съемке и монтаже», — написал он.

Сестра покойной артистки убеждена, что на самом деле Дмитрий пытается привлечь к себе внимание.

На могилу дочери также пришел отец Владимир Фриске. Он навел порядок и рассказал о непростой ситуации с внуком. По словам Владимира, Шепелев не просто запрещает мальчику видеться с родственниками, а еще и не позволяет передавать подарки.

Фото: [ скриншот видео ]

Жанна Фриске ушла из жизни 15 июня 2015 года в возрасте 40 лет. В последние годы она боролась с неоперабельной опухолью головного мозга. Ее сыну сейчас 13 лет.

Ранее сообщалось, что семья и поклонники почтили память актрисы Анастасии Заворотнюк в годовщину ее смерти.