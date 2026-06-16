Сына адвоката Ефремова и Блиновских арестовали за мошенничество

Тушинский суд Москвы арестовал Эльвина Пашаева, сына бывшего адвоката Эльмана Пашаева, сообщает ТАСС. Молодого человека обвиняют в совершении особо крупного мошенничества. Его уголовное дело соединено с делом о расправе, однако подробности расследования пока не раскрываются.

Тем временем его отец, Эльман, готовится предстать перед судом по другому громкому делу. Речь идет о мошенничестве с участием осужденной «королевы марафонов» Елены Блиновской и ее мужа Алексея.

По версии следствия, с января по май 2024 года Пашаев-старший получил от Блиновского 20,1 млн рублей и $300 тысяч. Деньги якобы передавались за содействие в освобождении Алексея от уголовной ответственности. Защита Пашаева настаивает на том, что он действительно оказал мужу блогерши юридическую услугу, а не обманывал его.

Но это не единственное обвинение против Эльмана. Его также подозревают в еще одном мошенничестве. По данным следствия, он пытался обмануть жителя Петрозаводска на 15 млн рублей. Отмечается, что экс-адвокат обещал мужчине содействие в поступлении на военную службу и освобождении от уголовной ответственности по делу о сбыте наркотических веществ и легализации преступных доходов.

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