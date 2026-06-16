Иноагент Оксимирон неожиданно отменил концерт в Дании

Рэпер как Мирон Федоров*, более известный как Оксимирон, в очередной раз отменил свое выступление в Европе в самый последний момент, сообщает Super со ссылкой на телеграм-канал Mash на Мойке. Концерт в Копенгагене должен был состояться 15 июня на площадке Amager Bio в датской столице. Однако около 50 поклонников узнали об отмене уже непосредственно у входа в клуб, куда пришли на выступление.

Отмечается, что часть зрителей столкнулась с тем, что организаторы не выслали им уведомлений об отмене на электронную почту. Несколько десятков человек продолжили стоять возле клуба в ожидании, надеясь, что ситуация изменится. В социальных сетях разгневанные фанаты писали: «Спасибо, что украл наши деньги и не приехал».

Помимо датской столицы, рэпер отменил выступление в Стокгольме. Это уже пятый город, исключенный из текущего гастрольного графика. При этом концерт в Хельсинки переносится уже в третий раз, что вызывает все большее недовольство среди местных слушателей.

По данным СМИ, отмены происходят на фоне протестов активистов, которые требуют полной отмены европейских концертов Оксимирона. Они направляют обращения в концертные залы и устраивают пикеты перед площадками. Свою позицию активисты связывают со скандальными обсуждениями вокруг музыканта, касающимися его общения с несовершеннолетними поклонницами. В Париже активистки уже выходили с плакатами, на которых были лозунги против рэпера.

Ранее сообщалось, что живущий за границей Валерий Леонтьев установил отдельный тариф на концерты для россиян.