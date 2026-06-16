Мечта или бизнес? Зачем Азамат Мусагалиев основал собственный футбольный клуб?

В 2022 году известный казахстанский комик и шоумен, живущий и работающий в России, Азамат Мусагалиев основал собственный футбольный клуб. Прошло четыре года, а поклонников до сих пор не дает покоя вопрос: зачем юмористу, чья стихия — сцена и зрительный зал, понадобилась футбольная команда?

Как отмечает Super, правду о своем увлечении Мусагалиев раскрыл в эфире популярного шоу «Импровизаторы» от Norm Production. Оказалось, футбольный клуб — это его давняя мечта, которая наконец осуществилась. На сегодняшний день, по признанию самого артиста, это единственное, чем он по-настоящему увлечен вне творчества.

Комик честно предупредил фанатов, что брать с него пример в этом вопросе не стоит: спортивное хобби не приносит дохода, а скорее наоборот, требует постоянных финансовых вливаний.

Ранее стендап-комик Дмитрий Романов, уехавший из России, признался, что ему стало сложно поддерживать отношения с друзьями из Украины.