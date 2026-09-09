Стало известно о конфликте главного тренера «Металлурга» с капитаном команды

Перед началом сезона 34-летний олимпийский чемпион и чемпион мира Яковлев, играющий за «Металлург» с 2019 года, был избран капитаном команды. Однако опытный защитник не появлялся на площадке в двух стартовых матчах уральцев в КХЛ.

Зислис отметил, что много лет знает Яковлева и не понимает, за что к нему можно было «докопаться». Шевченко отметил, что Разину всегда необходим козел отпущения, и вспомнил историю с уходом из «Металлурга» звездного нападающего Евгения Кузнецова.

«Я знаю, что когда Кузнецов уходил из «Металлурга», плакали Толчинский и Яковлев, потому что говорили: «Блин, он же на тебе сосредоточился. Сейчас на нас будет. Не уходи». Ну вот, теперь Яковлев. А Яковлев — это та мишень, которая была до этого, до Кузнецова», — рассказал Шевченко.

«Металлург» на старте сезона КХЛ одержал две победы над «Амуром» — 4:2 и 2:1 ОТ.