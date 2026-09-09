Репродуктивное здоровье по ОМС: как страховая компания помогает стать родителями

Планирование ребенка нередко начинается с тревог: где найти хорошего врача, сколько стоят обследования и что делать, если забеременеть не получается. Хорошая новость в том, что государство берет на себя большую часть этих забот. Благодаря полису ОМС путь к родительству может быть бесплатным на каждом этапе – от проверки здоровья будущих мам и пап до процедуры ЭКО. И пройти этот путь поможет страховая медицинская организация (СМО).

Вместе с компанией «СОГАЗ-Мед» разберемся, как это работает, кто поможет, если в поликлинике или больнице возникнут проблемы.

Диспансеризация для будущих родителей

Многие пары годами безуспешно пытаются завести детей. Часто выясняется, что причина скрыта в недолеченной инфекции или воспалении, которые эффективно поддаются терапии. Чем раньше обнаружены проблемы и риски их развития, тем проще от них избавиться и повысить шансы на рождение здорового малыша.

Выявить недиагностированные ранние заболевания, в том числе передающиеся половым путем, и оценить репродуктивный статус будущие мамы и папы могут с помощью бесплатного скрининга, доступного по ОМС.

По данным Минздрава, в первом квартале 2026 года репродуктивную диспансеризацию в России прошли 4,1 млн человек: 55,2% – женщины и 44,8% – мужчины. Факторы риска гинекологических или урологических заболеваний выявлены у 25,2% женщин и 10,5% мужчин. Заболевания репродуктивной системы или снижение фертильности обнаружены у 16,6% женщин и 2,1% мужчин.

Компания «СОГАЗ-Мед» напоминает: право на бесплатное прохождение диспансеризации имеют мужчины и женщины в возрасте от 18 до 49 лет. Оценку женского здоровья проводят в женских консультациях по месту прикрепления, мужского – у уролога в поликлиниках по месту жительства.

· Женщины: Первый этап включает осмотр акушером-гинекологом, пальпацию молочных желез, микроскопическое и цитологическое исследования мазков. С 2026 года женщинам в возрасте 21–49 лет с периодичностью один раз в пять лет доступно определение ДНК вирусов папилломы человека и жидкостное цитологическое исследование. Второй этап назначается при наличии показаний и включает УЗИ органов малого таза и молочных желез.

· Мужчины: Первый этап представляет собой анкетирование и осмотр врачом-урологом (либо хирургом, прошедшим профильную подготовку). Второй этап включает спермограмму, УЗИ предстательной железы и ПЦР-диагностику отделяемого мочеполовых органов.

Отсутствие узкого специалиста или диагностического оборудования в медицинской организации не является основанием для отказа в репродуктивной диспансеризации по ОМС. Если вы столкнулись с такой ситуацией – обратитесь в свою страховую медицинскую компанию. В «СОГАЗ-Мед» это можно сделать по номеру 8-800-100-07-02, написать на сайте sogaz-med.ru или зайти в ближайший офис. Вам обязательно помогут!

ЭКО по полису ОМС

Все больше людей становятся родителями благодаря вспомогательным репродуктивным технологиям, к которым относится экстракорпоральное оплодотворение (ЭКО). Статистика говорит сама за себя: за три года общее количество циклов ЭКО по ОМС выросло на 5,4%. Если в 2023 году было проведено свыше 108,7 тыс. циклов, то в 2025 году их число достигло более 114,5 тыс. В этом году планируется увеличить число процедур еще на 15%, сообщил министр здравоохранения России М. А. Мурашко.

ЭКО доступно гражданам бесплатно по полису ОМС. Главное условие – наличие подтвержденного диагноза «бесплодие». Его ставят, если женщина в возрасте до 35 лет не может забеременеть в течение 12 месяцев активной половой жизни без контрацепции, а старше 35 лет – в течение полугода.

Чтобы получить направление на ЭКО, обратитесь в женскую консультацию по месту жительства. Вам и партнеру назначат необходимые обследования; при отсутствии противопоказаний лечащий врач выдаст официальное направление на проведение процедуры за счет бюджета государства.

С каждым годом ЭКО по полису ОМС становится доступно все большему числу граждан, однако даже в этом случае будущие мамы и папы могут сталкиваться с проблемами.

Страховые медицинские организации – реальные помощники и защитники прав будущих родителей. Именно они делают государственную поддержку рождаемости доступной: следят за качеством и доступностью медпомощи по ОМС, защищают от навязывания платных услуг.

Возникли вопросы или сложности при прохождении оценки репродуктивного здоровья, получении направления на ЭКО? Обратитесь в свою страховую медицинскую компанию за содействием и защитой прав любым удобным способом: позвоните по номеру 8-800-100-07-02 (звонок по России бесплатный), напишите на сайте sogaz-med.ru или зайдите в ближайший офис «СОГАЗ-Мед».

Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

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