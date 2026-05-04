Стало известно, сколько ЦСКА заплатит Челестини за досрочное расторжение контракта

ЦСКА заплатит Фабио Челестини €500 тыс. за досрочное расторжение контракта, сообщает инсайдер Иван Карпов. Армейцы сообщили об увольнении главного тренера и пяти его помощников за два тура до конца чемпионата страны.

Соглашение со швейцарским специалистом было рассчитано на два года. По условиям контракта, ЦСКА должен был заплатить €600 тыс., если после первого сезона захотел бы расстаться с тренером, а команда по его итогам заняла пятое место, и €300 тыс. — если шестое. Но расторжение контракта до окончания сезона должно было вылиться в сумму более миллиона.

В итоге стороны пришли к компромиссу. Челестини и сам понял, что окончательно потерял рычаги управления командой. В 28-м туре РПЛ ЦСКА безвольно уступил «Зениту» (1:3).

За два тура до конца чемпионата армейцы занимают шестое место в чемпионате, но еще могут побороться за Кубок России. 6 мая им предстоит финал Пути регионов против «Спартака». К этому матчу команду будет готовить Дмитрий Игдисамов.