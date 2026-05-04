В Подмосковье в мае проведут серию экоакций

В мае в Подмосковье проведут серию экологических акций, активисты и волонтеры экологических объединений организуют раздельные сборы отходов на переработку на разных локациях. Об этом сообщает Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

Так, например, в субботу, 9 мая, акция пройдет силами актива экопункта «Экооперация Мытищи-Королев» по адресу: Королев, улица Калинина, 6В с 11:00 до 13:00, в воскресенье, 10 мая, «Экооперация l РазДельный сбор Мытищи и Королев» в партнерстве с Экоцентром «Приёмочная №1» организацют ее по адресу: Мытищи, улица Мира, с32/2,около ТЦ 4DAILY с 12:00 до 14:00.

Мероприятия также пройдут в Пушкино, во Фрязино. На всех площадках можно сдать макулатуру, металл, пластик, стекло и многое другое.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о развитии ИИ-проектов в Подмосковье.