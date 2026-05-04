Более 2,5 тыс. зрителей увидели выступление команды мотофристайла в Рузе

2 мая в Рузе состоялось яркое спортивное шоу — выступление команды мотофристайла FMX13, признанной сильнейшей отечественной командой в этом зрелищном виде спорта. Мероприятие прошло на улице Солнцева и привлекло внимание широкой аудитории: по данным Министерства культуры и туризма Московской области, представление посетили свыше 2,5 тыс. жителей и гостей города.

Под руководством Алексея Колесникова — самого титулованного российского райдера и основоположника отечественного мотофристайла — спортсмены продемонстрировали виртуозное мастерство и исполнили сложнейшие трюки на мотоциклах.

В программе были представлены эффектное сальто назад, трюк «цунами», синхронные прыжки нескольких участников, акробатические элементы в воздухе, уникальное сальто на багги — один из самых сложных трюков в мире.

Особую гордость вызвало исполнение последнего элемента: сальто на багги под силу лишь четырем спортсменам на планете, и Алексей Колесников входит в их число. Этот момент стал кульминацией шоу и вызвал бурю аплодисментов у публики.

